(Di sabato 24 luglio 2021) Cosa ci fa Lucacon Alessandro Sallusti ed Edoardo Sylos Labini al Bagno Alcione didei? L’ex pm sarà lì per pianificare il sequel del suo best seller Il Sistema, o in vista dello spettacolo del 19 agosto il Sistema a La Versiliana? Un luogo scelto non a caso, evidentemente, dopo che, proprio nel libro,aveva ammesso le responsabilità di alcuni giudici nel voler fare fuori dalla vita politica del Paese Silvioquando era presidente del Consiglio. Loinfatti, è di proprietà della famiglia. Insomma, tra ...

Advertising

italiaserait : Palamara a Forte dei Marmi allo stabilimento dei Berlusconi - fisco24_info : Palamara a Forte dei Marmi allo stabilimento dei Berlusconi: L'ex pm avvistato con Alessandro Sallusti ed Edoardo S… -

Ultime Notizie dalla rete : Palamara Forte

Adnkronos

Cosa ci fa Lucacon Alessandro Sallusti ed Edoardo Sylos Labini al Bagno Alcione didei Marmi? L'ex pm sarà lì per pianificare il sequel del suo best seller Il Sistema, o in vista dello spettacolo del ...... per ora, all'ex presidente di Confcooperative ci sarebbe unmal di pancia con alcuni pronti ... ←va a processo per corruzione, prima udienza 15 novembre davanti al primo collegio ...Cosa ci fa Luca Palamara con Alessandro Sallusti ed Edoardo Sylos Labini al Bagno Alcione di Forte dei Marmi? L'ex pm sarà lì per pianificare il sequel del suo best seller Il Sistema, o in vista dello ..."Sono certo che l'udienza pubblica servira' a far emergere la verita' e la mia innocenza". Cosi' l'ex consigliere del Csm Luca Palamara ha commentato con i giornalisti la decisione del gup di Perugia ...