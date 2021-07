Dopo Liverpool, anche Stonehenge potrebbe perdere status Unesco (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo Liverpool, anche Stonehenge potrebbe perdere il suo ambito status di Patrimonio dell’Umanità. Lo scrive il Guardian online, secondo cui il Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco ha comunicato ai ministri del governo Johnson che il celebre sito neolitico del Wiltshire sarà inserito nella sua lista “in pericolo”, primo passo per la rimozione dello status di patrimonio mondiale, qualora la realizzazione di un tunnel stradale da 1,7 miliardi di sterline andrà avanti come previsto. Gli organismi del patrimonio hanno dichiarato oggi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021)il suo ambitodi Patrimonio dell’Umanità. Lo scrive il Guardian online, secondo cui il Comitato del Patrimonio Mondiale dell’ha comunicato ai ministri del governo Johnson che il celebre sito neolitico del Wiltshire sarà inserito nella sua lista “in pericolo”, primo passo per la rimozione dellodi patrimonio mondiale, qualora la realizzazione di un tunnel stradale da 1,7 miliardi di sterline andrà avanti come previsto. Gli organismi del patrimonio hanno dichiarato oggi ...

