Covid | oggi 5 140 casi e 5 morti Ricoveri in aumento

(Di sabato 24 luglio 2021) Italia, il di24 luglio 2021. Sono 5.140 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.143. Sono invece 5 le vittime in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Covid in Puglia, su 13.143 test per l'infezione da Covid-19 analizzati, sono stati individuati 138 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, ...Lazio, bollettino 24 luglio Asl Roma 1 : 230 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 ...PALERMO, 24 luglio – Il presidente della Regione Nello Musumeci ha revocato, tramite un'ordinanza, tutte le zone rosse che fino a oggi erano state istituite nella nostra Isola. Si trattava di Riesi, M ...