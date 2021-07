Biden arranca nei sondaggi | numeri peggiori di Obama e Trump dopo i primi sei mesi

(Di sabato 24 luglio 2021) Gli sforzi del presidente americano nella lotta al Coronavirus non hanno raccolto grande consenso nel popolo, almeno per quanto riportato dal tradizionaleo a 6di distanza dalle elezioni ...

Globalist.it

Ecco allora che anche dai dati contenuti nel Rasmussen Report, pubblicato nelle ultime ore, emerge comearrivi al traguardo dei primi sei mesi di presidenza arrancando e con performance ...... ritenendo impensabile non avere contatti diretti con il presidente russo BRUXELLES "il ...simile a quello che hanno avuto a Ginevra la settimana scorsa il presidente americano Joee lo ...WASHINGTON. – Se Joe Biden vuole fare un bilancio dei suoi primi sei mesi alla Casa Bianca non deve certo guardare gli ultimissimi sondaggi, da cui arrivano solo cattive notizie. Dai numeri infatti la ...Per Gallup l'indice di gradimento del presidente a luglio è crollato di sei punti ed è ai minimi dall'inizio del suo incarico, toccando il 50% rispetto al 56% di giugno ...