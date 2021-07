5 architetture verdi che cambieranno il nostro futuro

(Di sabato 24 luglio 2021) Un cambiamento di paradigma necessario, imprescindibile in ogni campo, a partire dalle nostre scelte, e che disegna un mondo sostenibile, in cui comunità e natura si riavvicinano. Nella galleru sopra (e qui sotto) abbiamo raccolto 5 esempi di progettazione verde che fanno intravedere un futuro migliore. Parkroyal Collection Pickering, SingaporeÈ uno dei progetti simbolo che stanno trasformando Singapore nella «città nel giardino» del mondo. Realizzato dallo studio @woha_architects – che nasce nel 1994 per cercare soluzioni innovative per affrontare il cambiamento climatico, l’urbanizzazione e la crescita della popolazione -, il @parkroyalpickering è un hotel-giardino con 15.000 metri quadrati di cascate e terrazze fiorite che mantengono le pareti fresche e aiutano ad assorbire il calore. Il giardino costituisce oltre il 200% della superficie totale dell’hotel, nel mezzo della città.

I migliori architetti del mondo sono all'opera per mettere la propria creatività e conoscenze al servizio dell'ambiente. L'architettura del futuro è «rigenerativa», per affrontare il cambiamento clima ...Dalla fine del Settecento in poi a Cagliari come in tantissime città europee nuovi viali alberati trasformano l'immagine dello spazio urbano e distinguono le nuove direttrici di espansione oltre le mu ...