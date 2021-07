Windows 10 e 11, una grave vulnerabilità consente il controllo del PC da remoto. Ecco come proteggersi (Di venerdì 23 luglio 2021) come riferito dai colleghi di BleepingComputer, in Windows 10 e Windows 11 è stata scoperta una pericolosa falla di sicurezza che consente agli utenti con un account locale di accedere alle informazioni sensibili di tutti gli account, compresi quelli degli amministratori. Questo permetterebbe anche di cambiare la password degli account amministratori e avere pieno controllo del PC. Il bug risiede nelle regole di sicurezza di Microsoft assegnate al registro di Windows e al Security Account Manager. Entrambi, per qualche motivo, hanno restrizioni ridotte consentendo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021)riferito dai colleghi di BleepingComputer, in10 e11 è stata scoperta una pericolosa falla di sicurezza cheagli utenti con un account locale di accedere alle informazioni sensibili di tutti gli account, compresi quelli degli amministratori. Questo permetterebbe anche di cambiare la password degli account amministratori e avere pienodel PC. Il bug risiede nelle regole di sicurezza di Microsoft assegnate al registro die al Security Account Manager. Entrambi, per qualche motivo, hanno restrizioni ridottendo a ...

