USA | Yellen a Congresso | alzare tetto debito o si rischia default

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Il segretario al Tesoro USA, Janet, ha avvertito ilche il suo dipartimento dovrà intraprendere “misure straordinarie” il 2 agosto per impedire al governo degli Stati Uniti di fallire se i legislatori statunitensi non saranno in grado di raggiungere un accordo per aumentare o estendere ildelpubblico del Paese. “Come sapete, il Bipartisan Budget Act del 2019 ha sospeso il limite legale delfino a sabato 31 luglio 2021. Vi scrivo per informarvi che a partire da domenica 1 agosto 2021, ilresiduo degli Stati Uniti sarà al limite di ...