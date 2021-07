Tokyo 2020 | altri 19 positivi legati ai Giochi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ci sono altre diciannove persone risultate positive al Covid a poche ore dalla Cerimonia di apertura deiOlimpici di. Tre sono residenti nel Villaggio Olimpico. La conferma è arrivata dal Comitato organizzatore, che ha specificato come si tratti di tre atleti provenienti dall’estero, ora in isolamento per 14 giorni, mentre i restanti 16 con accredito olimpico includono tre membri dei servizi in appalto e tre membri dei media. Le infezioni da covid-19 continuato a mettere a dura prova i partecipanti alle Olimpiadi ora in Giappone, con i casi totali che salgono a 106 dal 1 luglio. Il conteggio giornaliero del comitato organizzatore non include ...

