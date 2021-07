The Legend of Zelda Skyward Sword HD Recensione | nel blu dipinto di blu

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 luglio 2021) Già molto tempo prima che mi impegnassi su questadi TheofHD, la notizia della release estiva del capitolo meno apprezzato della saga aveva fatto storcere qualche naso. Non posso biasimare completamente questa opinione iniziale (per quanto frettolosa). Difatti, in fremente attesa di notizie riguardo Breath of the Wild 2, i fan si vedevano invece recapitare un episodio che già in origine, nella sua versione per Wii, non aveva fatto gridare al miracolo. Altri, però, me compreso iniziarono a chiedersi il perchè di questa scelta, sperando in una sorta di redenzione ...