Palamara, rinvio a giudizio per corruzione per l'ex consigliere del Csm (Di venerdì 23 luglio 2021) L'ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura Luca Palamara è stato rinviato a giudizio per corruzione. Il gup di Perugia ha preso la decisione sulla base di tutti i capi di imputazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) L'exdel Consiglio superiore della magistratura Lucaè stato rinviato aper. Il gup di Perugia ha preso la decisione sulla base di tutti i capi di imputazione ...

Advertising

codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Palamara, rinvio a giudizio per corruzione per l'ex consigliere del Csm #lucapalamara - MediasetTgcom24 : Palamara, rinvio a giudizio per corruzione per l'ex consigliere del Csm #lucapalamara - marco80722033 : RT @MediasetTgcom24: Palamara, rinvio a giudizio per corruzione per l'ex consigliere del Csm #lucapalamara - drsmoda : RT @MediasetTgcom24: Palamara, rinvio a giudizio per corruzione per l'ex consigliere del Csm #lucapalamara - IlCastiga : RT @MediasetTgcom24: Palamara, rinvio a giudizio per corruzione per l'ex consigliere del Csm #lucapalamara -