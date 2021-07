Le Olimpiadi di Tokyo partono oggi: il calendario delle prime gare in programma e dove vederle in Tv (Di venerdì 23 luglio 2021) Il giorno è oggi: partono Le Olimpiadi di Tokyo 2020, con un anno di ritardo a causa della pandemia. Alle 13 la cerimonia inaugurale davanti all’imperatore Naruhito, nella notte le prime gare che dureranno fino al prossimo 9 agosto. Saranno delle Olimpiadi inedite, perché a seguire le varie gare non ci sarà il pubblico, nel villaggio degli atleti sarà invece obbligatorio il distanziamento. Nonostante questo saranno 11mila gli sportivi presenti. dove seguire le Olimpiadi in Tv Sarà possibile seguire ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Il giorno èLedi2020, con un anno di ritardo a causa della pandemia. Alle 13 la cerimonia inaugurale davanti all’imperatore Naruhito, nella notte leche dureranno fino al prossimo 9 agosto. Sarannoinedite, perché a seguire le varienon ci sarà il pubblico, nel villaggio degli atleti sarà invece obbligatorio il distanziamento. Nonostante questo saranno 11mila gli sportivi presenti.seguire lein Tv Sarà possibile seguire ...

