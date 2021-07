Il ricatto dei 5s a Draghi: "Modifiche o dimissioni dei ministri" (Di venerdì 23 luglio 2021) Fabiana Dadone ospite su Rai 3 ha paventato la possibilità che il M5s ritiri i suoi ministri nel caso in cui la riforma della giustizia passi senza Modifiche Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) Fabiana Dadone ospite su Rai 3 ha paventato la possibilità che il M5s ritiri i suoinel caso in cui la riforma della giustizia passi senza

Advertising

VenostaG : @FmMosca Temo proprio di no,come fare ad opporsi a questo ricatto fatto anche alle persone che NON POSSONO vaccinar… - MJmkeynes : @erretti42 Il RICATTO siamo in grado di metterlo in piedi noi! Se non ne approfittiamo siamo proprio dei coglioni!… - albers_96 : @lucianoghelfi Ma magari, la realtà dei fatti è che il loro ricatto ad ora fa veramente poca paura essendo solament… - Cassand42523175 : @luigipingitore_ @Lisuccen @MaurizioSenare1 @GianricoCarof Il ricatto non lo vedi? E' giusto il tuo ragionamento al… - FapontiFranco : @unozerozer0 @signordirettore @Gigadesires A vari livelli almeno 3/4 del paese è tenuto sotto ricatto. Tra questi i… -