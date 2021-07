Green pass, le due menzogne di Draghi (Di venerdì 23 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/Draghi.mp4 Che Mario Draghi convochi una conferenza stampa serale per raccontare panzane agli italiani è, semplicemente, sconfortante: per questo, di sicuro non serviva il “governo dei migliori”. Bastava il governo Conte. Cominciamo dalla menzogna più eclatante pronunciata dal premier: che il Green pass offra “la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”. Potremmo citare almeno un paio di dati di fatto, per smentire il presidente del Consiglio: prima di tutto, è certo che anche un vaccinato, sia pure con minore probabilità, possa infettare. E già ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 23 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/.mp4 Che Marioconvochi una conferenza stampa serale per raccontare panzane agli italiani è, semplicemente, sconfortante: per questo, di sicuro non serviva il “governo dei migliori”. Bastava il governo Conte. Cominciamo dalla menzogna più eclatante pronunciata dal premier: che iloffra “la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”. Potremmo citare almeno un paio di dati di fatto, per smentire il presidente del Consiglio: prima di tutto, è certo che anche un vaccinato, sia pure con minore probabilità, possa infettare. E già ...

