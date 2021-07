Green Pass, entro il 6 agosto circolare per i casi esentati dalla certificazione (Di venerdì 23 luglio 2021) "Stiamo valutando i casi di esenzione dal Green Pass e direi che sarà indispensabile mettere a punto una circolare in tempi brevissimi, entro il 5-6 agosto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) "Stiamo valutando idi esenzione dale direi che sarà indispensabile mettere a punto unain tempi brevissimi,il 5-6". L'articolo .

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Veg_Markuz : RT @JigginoRuss: Mentre si parla di green pass e inviti a vaccinarsi, nell'hotspot lager di Taranto le autorità da settimane hanno ammassat… - alborama : RT @noitre32: Se cedete al ricatto del green pass, siete già morti. -