Covid: palestre lombarde, ‘bene green pass ma 1 utente su 5 si allenerà online’ (Di venerdì 23 luglio 2021) Milano, 23 lug. (Adnkronos) – Il green pass per entrare in palestra piace ai gestori delle strutture lombarde. “Siamo assolutamente favorevoli e se questo può essere uno strumento per far tornare la gente in palestra ben venga” dice all’Adnkronos Marco Contardi, presidente di Arisa, l’associazione delle imprese dello sport di Confcommercio Milano -. I gestori delle palestre così sono in grado di riprendere le loro attività”. Certo, puntualizza, “si chiederà un sacrificio ai gestori che dovranno dedicare una persona al controllo del green pass ma prima ora avremo un mese per vedere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Milano, 23 lug. (Adnkronos) – Ilper entrare in palestra piace ai gestori delle strutture. “Siamo assolutamente favorevoli e se questo può essere uno strumento per far tornare la gente in palestra ben venga” dice all’Adnkronos Marco Contardi, presidente di Arisa, l’associazione delle imprese dello sport di Confcommercio Milano -. I gestori dellecosì sono in grado di riprendere le loro attività”. Certo, puntualizza, “si chiederà un sacrificio ai gestori che dovranno dedicare una persona al controllo delma prima ora avremo un mese per vedere ...

