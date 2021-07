Clima, le alluvioni catastrofiche potrebbero diventare 14 volte più frequenti (Di venerdì 23 luglio 2021) Alluvioni catastrofiche come quelle che hanno colpito nei giorni scorsi la Germania, il Belgio e l’Olanda potrebbero diventare sempre più frequenti, per colpa del riscaldamento globale. Nel peggiore dei casi, potrebbero verificarsi 14 volte più spesso rispetto ad oggi, entro la fine del secolo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 luglio 2021) Alluvioni catastrofiche come quelle che hanno colpito nei giorni scorsi la Germania, il Belgio e l’Olanda potrebbero diventare sempre più frequenti, per colpa del riscaldamento globale. Nel peggiore dei casi, potrebbero verificarsi 14 volte più spesso rispetto ad oggi, entro la fine del secolo.

Advertising

rassegnastampa : Nel 2100 il numero di alluvioni in Europa sarà 14 volte quello di oggi - Smilenewa : RT @GucciPatrizia: Germania, la strage per le alluvioni: Merkel 'sconvolta'. Morti e dispersi, mai vista una roba simile: clima impazzito,… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Merkel ammette, non abbiamo fatto abbastanza per il clima: (ANSA) - BERLINO, 22 LUG - A pochi gior… - giannimontesano : RT @ansa_ambiente: Che il #GlobalWarming provocato dall'uomo sia direttamente responsabile delle #alluvioni in #Germania, #Belgio e #Olanda… - Ossmeteobargone : RT @iconaclima: #Clima - Eventi #meteo estremi sempre più frequenti e una crescente cementificazione: il territorio diventa sempre più frag… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima alluvioni Vertice sul clima. Il G20 trova la quadra (almeno) sull'ambiente ... dove alluvioni di proporzioni storiche hanno provocato almeno 122 morti e 155 dispersi. ... Ma all'interno del G20 le divisioni restano: la giornata di oggi su clima ed energia sarà una cartina di ...

Merkel ammette, non abbiamo fatto abbastanza per il clima BERLINO, 22 LUG A pochi giorni dalle devastanti alluvioni che hanno ucciso quasi 200 persone in Germania, la cancelliera Angela Merkel sottolinea la ... aveva chiesto un'azione più rapida per il clima. ...

Alluvioni, facile dare tutta la colpa al clima ma è più complicato di così Il Fatto Quotidiano Vertice sul clima. Il G20 trova la quadra (almeno) sull'ambiente Anche la Cina firma il documento comune su biodiversità e tutela del capitale naturale. L'appello dell'arcivescovo di Napoli: i poveri gridino il loro bisogno di dignità e uguaglianza ...

Merkel ammette, non abbiamo fatto abbastanza per il clima A pochi giorni dalle devastanti alluvioni che hanno ucciso quasi 200 persone in Germania, la cancelliera Angela Merkel sottolinea la necessità di "accelerare" la lotto contro il cambiamento climatico ...

... dovedi proporzioni storiche hanno provocato almeno 122 morti e 155 dispersi. ... Ma all'interno del G20 le divisioni restano: la giornata di oggi sued energia sarà una cartina di ...BERLINO, 22 LUG A pochi giorni dalle devastantiche hanno ucciso quasi 200 persone in Germania, la cancelliera Angela Merkel sottolinea la ... aveva chiesto un'azione più rapida per il. ...Anche la Cina firma il documento comune su biodiversità e tutela del capitale naturale. L'appello dell'arcivescovo di Napoli: i poveri gridino il loro bisogno di dignità e uguaglianza ...A pochi giorni dalle devastanti alluvioni che hanno ucciso quasi 200 persone in Germania, la cancelliera Angela Merkel sottolinea la necessità di "accelerare" la lotto contro il cambiamento climatico ...