Calciomercato Sampdoria | contatti con l’agente di Ribery I dettagli

(Di venerdì 23 luglio 2021)avviati condi Franck. Il francese ex Bayern Monaco dovrà abbassare le richieste sull’ingaggio Il futuro di Franckè ancora tutto da scrivere. Il fuoriclasse francese si è separato dalla Fiorentina al termine della passata stagione ed è in attesa di un’offerta convincente che possa permettergli di tornare in campo tra poche settimane. Il suo agente Davide Lippi lo ha proposto a diversi club tra cui, Lazio, Parma e Monza. Soltanto blucerchiati e biancocelesti hanno dato seguito al proprio interesse, tanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Commenta per primo Andrea Conti lascerà sicuramente il Milan nelle prossime settimane. Sul terzino destro c'è l'interesse dellaCalcio d'inizio alle 20:30 CEST per quello che sarà l'ultimo test per il Milan in vista della prima partita del campionato di Serie A 2021/22 che vedrà i Rossoneri affrontare lain ...Il Watford continua il pressing su Thorsby: la Sampdoria potrebbe privarsi del centrocampista in questo calciomercato, ma serve un'offerta migliore ...(ANSA) – MILANO, 23 LUG – Un fitto calendario estivo per arrivare pronti alla stagione del ritorno in Champions League: il Milan annuncia il programma dell’European Summer Tour. Una serie di amichevol ...