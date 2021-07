Ben&Jerry’s non fermerà l’occupazione dei Territori palestinesi ma una verità l’ha rivelata (Di venerdì 23 luglio 2021) La decisione del gigante della gelateria mondiale Ben&Jerry’s di fermare le vendite negli store degli insediamenti colonici israeliani in Cisgiordania non è una tempesta estiva in una vaschetta di gelato. Il neo capo dello Stato Isaac Herzog ha definito la decisione dell’azienda del Vermont “un atto anti-semita”. Con la sua abituale diplomazia il neo premier Naftali Bennett lo ha definito “un gelato nazista”. Parole che pesano e travisano il problema. Secondo questa logica, rifiutare di vendere i propri prodotti negli insediamenti nei Territori palestinesi occupati che il mondo intero considera illegali non è solo un attacco a Israele, ma costituisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) La decisione del gigante della gelateria mondiale Ben&Jerry’s di fermare le vendite negli store degli insediamenti colonici israeliani in Cisgiordania non è una tempesta estiva in una vaschetta di gelato. Il neo capo dello Stato Isaac Herzog ha definito la decisione dell’azienda del Vermont “un atto anti-semita”. Con la sua abituale diplomazia il neo premier Naftali Bennett lo ha definito “un gelato nazista”. Parole che pesano e travisano il problema. Secondo questa logica, rifiutare di vendere i propri prodotti negli insediamenti neioccupati che il mondo intero considera illegali non è solo un attacco a Israele, ma costituisce ...

Advertising

borghi_claudio : Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il… - stanzaselvaggia : Concerti e spettacoli solo con capienza limitata e pubblico ben distanziato, mi raccomando eh. - stanzaselvaggia : Non mi è ben chiaro cosa ci sia di subdolo o terrorizzante nel dire “se non ti vaccini il caffè lo consumi al banco… - Manu88__ : @radicalchips @Cartabellotta Se fare la maestrina vuol dire fare un ragionamento e argomentarlo ben vengano le maes… - justcallmepit : Non ben DUE gruppi whatsapp per la laurea di uno che mi sta sul cazzo, chile… -