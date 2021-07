108 furbetti del Reddito di Cittadinanza nella Roma “bene”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 luglio 2021) : un’indagine dei carabinieri, iniziata dopo la segnalazione dell’Inps, rivela un danno da 450.000 euro all’erario e una platea dificiari illegali decisamente vasta: da imprenditori facoltosi a assistenti ad anziani, portieri di palazzo a rinomati criminali capitolini. La maggior parte, scovata nelle zone abbienti dell’urbe come Parioli, Salario o ancora piazza Bologna, viale Libia e Nomentano: 108 soggetti, il 90% di questi stranieri, che avevano compilato i moduli omettendo alcuni particolari, o dichiarando un’inesistente residenza continuativa in Italia: arrivando in alcuni casi a mettere da parte addirittura 20mila euro a testa. A tutti loro, è stato ...