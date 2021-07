Una vita, anticipazioni 22 luglio: la «minaccia di Felipe» (Di giovedì 22 luglio 2021) Felipe non riuscirà ad elaborare in maniera tranquilla la notizia della morte di Marcia e come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 22 luglio, l'uomo pregherà il commissario di Mendez di fare giustizia al più presto e «minaccerà» di farsi giustizia da sé se ciò non dovesse accadere. Nel frattempo, Armando comunicherà a Felicia che Maite sarà presto libera, ma lei pretenderà che la pittrice stia lontana da sua figlia. Una vita, trama 22 luglio: Felicia pretende che Maite stia lontana da Marcia Ildefonso ha mantenuto la promessa fatta a Camino ed ha ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 luglio 2021)non riuscirà ad elaborare in maniera tranquilla la notizia della morte di Marcia e come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 22, l'uomo pregherà il commissario di Mendez di fare giustizia al più presto e «minaccerà» di farsi giustizia da sé se ciò non dovesse accadere. Nel frattempo, Armando comunicherà a Felicia che Maite sarà presto libera, ma lei pretenderà che la pittrice stia lontana da sua figlia. Una, trama 22: Felicia pretende che Maite stia lontana da Marcia Ildefonso ha mantenuto la promessa fatta a Camino ed ha ...

