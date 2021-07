Ultime Notizie Roma del 22-07-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021)dailynews radiogiornale il promozione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio manca d’accordo nella maggioranza e tra governo e regioni sull’utilizzo del Green pass e Sulla revisione dei parametri di monitoraggio per il cambio colore delle regioni il tipo però resta quello di intervenire subito per evitare di trovarsi di fronte all’incubo di nuove chiusure le regioni propongono di utilizzare il pass solo per per mettere in sicurezza l’area di attività fino ad oggi non consentite o limitate si parla quindi di eventi sportivi concerti discoteche fiere e congressi non di ristoranti cinema teatri palestre e piscine linea potrebbe essere quella di attivare ...