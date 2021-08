Strage di Bologna, l’ex moglie di Bellini smonta in aula l’alibi del killer. E chi l’ha sempre difeso deve solo vergognarsi (Di giovedì 22 luglio 2021) Negli anni fior di attivisti si sono battuti per alimentare piste alternative. Tutto pur di occultare quel che era chiaro da subito (che l’Espresso ha scritto da tempo): quella del 2 agosto fu una mattanza di Stato eseguita da manovalanza fascista Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 22 luglio 2021) Negli anni fior di attivisti si sono battuti per alimentare piste alternative. Tutto pur di occultare quel che era chiaro da subito (che l’Espresso ha scritto da tempo): quella del 2 agosto fu una mattanza di Stato eseguita da manovalanza fascista

