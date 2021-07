Sonego-Daniel, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 22 luglio 2021) Lorenzo Sonego farà il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo affrontando il tennista di casa Taro Daniel. L’azzurro arriva a questa rassegna a cinque cerchi sulle ali dell’entusiasmo per una stagione già ricchissima di soddisfazioni e per questo potrà giocare senza ulteriori pressioni. Il piemontese in questo 2021 ha vinto il titolo nel 250 di Cagliari, ha raggiunto le semifinali agli Internazionali d’Italia, sconfitto da Novak Djokovic, la finale, persa contro Alex De Minaur, a Eastbourne e gli ottavi a Wimbledon, eliminato da Roger Federer. Nonostante i favori del pronostico per quanto concerne il match d’esordio ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Lorenzofarà il suo esordio allediaffrontando il tennista di casa Taro. L’azzurro arriva a questa rassegna a cinque cerchi sulle ali dell’entusiasmo per una stagione già ricchissima di soddisfazioni e per questo potrà giocare senza ulteriori pressioni. Il piemontese in questo 2021 ha vinto il titolo nel 250 di Cagliari, ha raggiunto le semifinali agli Internazionali d’Italia, sconfitto da Novak Djokovic, la finale, persa contro Alex De Minaur, a Eastbourne e gli ottavi a Wimbledon, eliminato da Roger Federer. Nonostante i favori del pronostico per quanto concerne il match d’esordio ...

