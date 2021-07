Raffaella Carrà | a Bologna un luogo pubblico dedicato alla sua memoria

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo Madrid anche una città italiana ha deciso di intitolare aun. Si tratta di una città simbolo (proprio come la capitale spagnola che la conduttrice tanto amava),, dov’è nata l’icona 78 anni fa. Ieri il Consiglio Comunale del capoemiliano ha messo nero su bianco la richiesta di dedicaredellauna piazza o una strada. L’ordine del giorno è stato approvato, ma non all’unanimità, non hanno partecipato infatti due consiglieri della Lega, Umberto Bosco e Mirka Cocconcelli. E ...