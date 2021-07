Mattarella: gli auguri del barbiere storico 'Per il compleanno avrei voluto tagliargli io i capelli...' (2) (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - E' rammaricato Alfonso per non avergli potuto fare il taglio per gli 80 anni del Presidente. "Ma resta a Roma...", ribadisce. "Magari ci vedremo ad agosto"."Gli ho sempre fatto lo stesso taglio tradizionale, cu nasci tunnu un po' moriri quadratu (chi nasce tondo non può morire quadrato ndr). E' una persona molto seria, sempre alla stessa maniera. Non può permettersi un capello stravagante. L'altro giorno al Quirinale, durante una cerimonia, credo quando ha ricevuto la delegazione della Nazionale di calcio, una folata di vento gli ha fatto sollevare la chioma. Si vedeva che aveva i capelli in aria, ma io l'ho detto subito che era per il venticello di Roma che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - E' rammaricato Alfonso per non avergli potuto fare il taglio per gli 80 anni del Presidente. "Ma resta a Roma...", ribadisce. "Magari ci vedremo ad agosto"."Gli ho sempre fatto lo stesso taglio tradizionale, cu nasci tunnu un po' moriri quadratu (chi nasce tondo non può morire quadrato ndr). E' una persona molto seria, sempre alla stessa maniera. Non può permettersi un capello stravagante. L'altro giorno al Quirinale, durante una cerimonia, credo quando ha ricevuto la delegazione della Nazionale di calcio, una folata di vento gli ha fatto sollevare la chioma. Si vedeva che aveva iin aria, ma io l'ho detto subito che era per il venticello di Roma che ...

