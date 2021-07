Libero De Rienzo, i funerali oggi a Paternopoli: "Non saranno privati" (Di giovedì 22 luglio 2021) I funerali di Libero De Rienzo si terranno oggi alle ore 15 a Paternopoli: la famiglia ha deciso che l'ultimo saluto all'attore napoletano non sarà in forma privata I funerali di Libero De Rienzo non saranno in forma privata: le esequie si terranno oggi alle 15:00 a Paternopoli, in provincia di Avellino. L'attore e regista napoletano è morto a Roma il 16 luglio 2021 in circostanze ancora da chiarire. La famiglia di Libero De Rienzo ha deciso che l'ultimo saluto a 'Picchio' ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) IdiDesi terrannoalle ore 15 a: la famiglia ha deciso che l'ultimo saluto all'attore napoletano non sarà in forma privata IdiDenonin forma privata: le esequie si terrannoalle 15:00 a, in provincia di Avellino. L'attore e regista napoletano è morto a Roma il 16 luglio 2021 in circostanze ancora da chiarire. La famiglia diDeha deciso che l'ultimo saluto a 'Picchio' ...

