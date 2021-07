Il 4 agosto amichevole Wisla Cracovia-Napoli

(Di giovedì 22 luglio 2021) È ufficiale la data della secondainternazionale deldi Spalletti. Gli azzurri saranno impegnati il 4alle ore 18 a(Polonia) contro la locale squadra del. L’incontro si disputerà all'”Henryk Reyman Stadium”. Il match e’ stato organizzato per celebrare il 155esimo anniversario della fondazione del club polacco. La primainternazionale estiva sarà quella del 31 luglio a Monaco di Baviera contro il Bayern, in occasione dell'”Audi Football Summit”: si giocherà all’Allianz Arena alle ore 16.30. L'articolo ilsta.

