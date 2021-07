Advertising

anteprima24 : ** Francesca Lombardi candida con 'Meglio Noi' a sostegno di #Mastella ** -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Lombardi

anteprima24.it

... pianoforte e voce recitante (voce e pianoforte:Della Monica - Voce recitante: Giusi Merli musiche: Daniele). Un interessante progetto sonoro firmato daDella Monica, ...... poi parliamo"Vecchioni: 'Luce su chi è relegato nel buio'Vecchioni , ... Il Messaggero (per l'articolo Crescita al femminile pilastro del recovery di Maria) Miglior ...Siete in vacanza? Lo spettacolo dal vivo vi raggiunge. Da giovedì 22 luglio a giovedì 2 settembre 2021 è in programma Teatro Festival Valtellina – Valchiavenna, che per questa tredicesima edizione, co ...Al termine della serata, con ingresso libero, a tutti i presenti sarà data la buonanotte con il dono di una Pesca di Montelabbate, selezionata per l'occasione tra la migliore produzione locale. Per me ...