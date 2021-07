Emily Ratajkowski fa la turista in Italia e mostra la borsetta piena di soldi (Di giovedì 22 luglio 2021) In questi giorni c’è un’americana molto nota in vacanza in Italia: Emily Ratajkowski. Dopo i lunghissimi mesi di stop ai viaggi di piacere, gli stranieri tornano finalmente a visitare il nostro Paese e la modella non ha perso tempo. La sua meta? La Costiera Amalfitana. Non è la prima volta che la Ratajkowski soggiorna in quest’angolo di paradiso, negli anni la top ha condiviso diversi scatti dei suoi tour in Campania. Adesso Emily ha pubblicato delle poetiche immagini al tramonto. Alle sue spalle Positano, in tutta la sua bellezza. C’è solo un cuore come caption, a riprova di quanto siano speciali per lei ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 22 luglio 2021) In questi giorni c’è un’americana molto nota in vacanza in. Dopo i lunghissimi mesi di stop ai viaggi di piacere, gli stranieri tornano finalmente a visitare il nostro Paese e la modella non ha perso tempo. La sua meta? La Costiera Amalfitana. Non è la prima volta che lasoggiorna in quest’angolo di paradiso, negli anni la top ha condiviso diversi scatti dei suoi tour in Campania. Adessoha pubblicato delle poetiche immagini al tramonto. Alle sue spalle Positano, in tutta la sua bellezza. C’è solo un cuore come caption, a riprova di quanto siano speciali per lei ...

