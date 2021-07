Draghi: ‘L’economia dell’Italia cresce ma la variante Delta è una minaccia’ (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid. Il Cdm ha dato anche l’autorizzazione della fiducia sulla riforma della giustizia. “L’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei. La variante Delta è anche più minacciosa di altre varianti”, ha detto il premier, Mario Draghi, in conferenza stampa. “Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie”, è l’appello di Draghi, che ha chiarito che il green pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid. Il Cdm ha dato anche l’autorizzazione della fiducia sulla riforma della giustizia. “L’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italiaa un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei. Laè anche più minacciosa di altre varianti”, ha detto il premier, Mario, in conferenza stampa. “Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie”, è l’appello di, che ha chiarito che il green pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività ...

