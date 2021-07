Covid, fonti: con terapie intensive al 20% Regioni in arancione (Di giovedì 22 luglio 2021) Con il 20% di malati Covid nelle terapie intensive e il 30% negli altri reparti per le Regioni scatterà la zona arancione. E' quanto emerge dalla Cabina di regia che, dicono fonti Ansa, ha deciso l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) Con il 20% di malatinellee il 30% negli altri reparti per lescatterà la zona. E' quanto emerge dalla Cabina di regia che, diconoAnsa, ha deciso l'...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid, fonti Governo: #greenpass al chiuso per ristoranti dal 5 agosto, anche per i bar ma non al bancone - Agenzia_Ansa : Dovrebbe tenersi in serata, intorno alle 18, il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto legge Covid.… - Agenzia_Ansa : L'amministrazione #Biden ritiene che la teoria della fuga dal laboratorio di #Wuhan del Covid sia 'almeno credibile… - giumz73 : @curziomaltesetw Ragazzi, imparate ad informarvi, a leggere, a studiare, a cercare fonti e a diffidare da verità ch… - JimmyOfficialTW : RT @TgLa7: ??#Covid, fonti Governo: #greenpass al chiuso per ristoranti dal 5 agosto, anche per i bar ma non al bancone -