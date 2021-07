Antonino Spinalbese | la vecchia foto era una profezia per la piccola Luna Marì

Advertising

vesuvianonews : La showgirl argentina che il 12 luglio ha partorito la sua secondogenita Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spi… - VanityFairIt : A otto giorni dalla nascita della piccola Luna Marì, la secondogenita avuta con il compagno Antonino Spinalbese, Be… - infoitcultura : Antonino Spinalbese culla la figlia Luna Marì avuta da Belen Rodriguez - infoitcultura : Belen Rodriguez posta una foto di Antonino Spinalbese prima del parto - zazoomblog : Belen Rodriguez posta una foto di Antonino Spinalbese prima del parto - #Belen #Rodriguez #posta #Antonino -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

L'abbiamo aspettata, immaginata. E insieme a mamma Bélen e papàci siamo emozionate, passo dopo passo, nell'attenderla. Da quando Bélen Rodriguez ci ha presento sua figlia Luna Marì non facciamo che studiarne i particolari, e oggi che ...Solo pochi giorni fa Belen Rodriguez è tornata al lavoro senza esitazioni accompagnata dal compagnoe dal neonato. La showgirl argentina non ha rinunciato a condurre Tu si que vales, a causa del parto ha saltato le prime due registrazioni ma poi ha deciso di volare a Roma per ...Antonino Spinalbese pubblica una foto del suo passato e svela un dettaglio sulla figlia Luna Marì che non passa inosservato. La reazione di Belen Rodriguez. Antonino Spinalbese, il compagno di Belen R ...Belen Rodriguez, forma strepitosa: i fan non credono ai loro occhi. A soli dieci giorni dal parto la showgirl è già al top ...