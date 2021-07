Anche il Green pass. Siamo linguisticamente poveri, in disarmo (Di giovedì 22 luglio 2021) Noi Siamo più bravi con i piedi, loro con la lingua. Noi li abbiamo battuti ai rigori, loro occupano stabilmente il nostro vocabolario. Loro, dopo la bruciante sconfitta agli Europei, hanno sabotato alcuni ristoranti italiani, noi non riusciamo a sabotarne le parole. La partita tra italiani e inglesi resta aperta ma se sul prato verde abbiamo gioito, sui giornali e nelle conversazioni quotidiane capitoliamo. Siamo linguisticamente poveri, in disarmo. Green e pass sono le ultime due paroline magiche. Scattano in automatico, le assimiliamo, le facciamo nostre come se lo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Noipiù bravi con i piedi, loro con la lingua. Noi li abbiamo battuti ai rigori, loro occupano stabilmente il nostro vocabolario. Loro, dopo la bruciante sconfitta agli Europei, hanno sabotato alcuni ristoranti italiani, noi non riusciamo a sabotarne le parole. La partita tra italiani e inglesi resta aperta ma se sul prato verde abbiamo gioito, sui giornali e nelle conversazioni quotidiane capitoliamo., insono le ultime due paroline magiche. Scattano in automatico, le assimiliamo, le facciamo nostre come se lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH +++ Regioni, fuori da zona bianca green pass per ristorante ++ Anche per discoteche e eventi, 'salvacondotto contro chiusure' #ANSA - repubblica : ?? Green Pass a tappe, via ad agosto. E dal 15 settembre anche sui bus. Confindustria: 'Certificato per lavorare' - Corriere : Green pass anche per andare al lavoro. Confindustria: sospensione per i «no vax». Cgil:... - KavhOctavia : RT @_cieloitalia: Il mio vicino komunista vaccinato è andato in svezia a trovare il figlio, aveva il green pass, ma ha dovuto fare anche il… - neeptunarium : RT @believeinmusic_: leggo di green pass obbligatorio anche per salire sui mezzi pubblici a partire da metà settembre e sinceramente già ri… -