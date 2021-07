Anche i semafori limitano la nostra libertà

(Di giovedì 22 luglio 2021) In questi giorni in cui trattiamo il tema delleindividuali sollevato dai no vax e dai no green pass , ci stiamo colpevolmente dimenticando di un'altra categoria di cittadini: i no sem . Sono ...

...o un motorino va a forte velocità contro il palo di un semaforo si schianta con il rischiodi morte. C'è tutta una letteratura al riguardo per cui i morti contro i pali deisono ...Apprezzate e molto utile allo scopo è stata la realizzazione delle cosiddette "case avanzate di bici ai". Benela realizzazione di strade scolastiche con due linee di piedibus alle ...In questi giorni in cui trattiamo il tema delle libertà individuali sollevato dai no vax e dai no green pass, ci stiamo colpevolmente dimenticando di un’altra categoria di cittadini: i no sem. Sono co ...Sono le 11 quando in piazza Carducci succede un po’ di tutto. Da via Oberdan prima una, poi due e infine tre macchine (tra cui una di turisti stranieri) tagliano la carreggiata ed entrano in piazza, a ...