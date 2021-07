Omofobia: Faraone, ‘Pd prenda distanze da Cirinnà, liste proscrizione fatte nel fascismo’ (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Ricordo alla senatrice Cirinnà che le liste di proscrizione venivano fatte in questo paese dal regime fascista e che quel regime era campione di discriminazioni. Chiedo al Partito Democratico di prendere immediatamente le distanze dalle sue parole. #ddlZan”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv, rilanciando un video della senatrice Pd Monica Cirinnà. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Ricordo alla senatriceche ledivenivanoin questo paese dal regime fascista e che quel regime era campione di discriminazioni. Chiedo al Partito Democratico di prendere immediatamente ledalle sue parole. #ddlZan”. Lo scrive su Twitter Davide, presidente dei senatori di Iv, rilanciando un video della senatrice Pd Monica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

