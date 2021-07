Olimpiadi 2032 a Brisbane in Australia: ufficiale la decisione del CIO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Olimpiadi tornano in Australia. ufficiale la decisione del CIO con i giochi che si terranno a Birsbane nel 2023 Sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2020 con le prime gare tra calcio, softball e non solo. Il 23 luglio si terrà la cerimionia inaugurale dei Giochi Olimpici con la preoccupazione legata al Covid, con i numeri in continuo aumento in Giappone. Intanto il CIO ufficializza la decisione sulle Olimpiadi 2032: i Giochi si terranno in Australia, precisamente a Birsbane. Australia quindi dopo Parigi 2024 e Los ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Letornano inladel CIO con i giochi che si terranno a Birsbane nel 2023 Sono iniziate ledi Tokyo 2020 con le prime gare tra calcio, softball e non solo. Il 23 luglio si terrà la cerimionia inaugurale dei Giochi Olimpici con la preoccupazione legata al Covid, con i numeri in continuo aumento in Giappone. Intanto il CIO ufficializza lasulle: i Giochi si terranno in, precisamente a Birsbane.quindi dopo Parigi 2024 e Los ...

