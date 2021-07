"Necessari altri approfondimenti". Gli inquirenti prendono tempo, i due misteri sulla morte di Libero De Rienzo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ci vorranno almeno quindici giorni per i risultati degli esami tossicologici che chiariranno se Libero De Rienzo, l'attore 44enne trovato senza vita nel suo appartamento romano lo scorso 15 luglio intorno, abbia fatto uso o meno di sostanze stupefacenti la giornata in cui è morto. L'autopsia- eseguita ieri al Policlinico Gemelli di Roma e durata circa due ore non ha infatti chiarito pienamente le cause del decesso dell'attore: sono Necessari ulteriori approfondimenti. A partecipare all'esame autoptico anche un consulente della famiglia De Rienzo, il professor Dino Mario Tancredi. Entro oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ci vorranno almeno quindici giorni per i risultati degli esami tossicologici che chiariranno seDe, l'attore 44enne trovato senza vita nel suo appartamento romano lo scorso 15 luglio intorno, abbia fatto uso o meno di sostanze stupefacenti la giornata in cui è morto. L'autopsia- eseguita ieri al Policlinico Gemelli di Roma e durata circa due ore non ha infatti chiarito pienamente le cause del decesso dell'attore: sonoulteriori. A partecipare all'esame autoptico anche un consulente della famiglia De, il professor Dino Mario Tancredi. Entro oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Necessari altri A Sala "Chi racconta balle?" Milano se non è Gotham è ideale per Paperopoli - Milano Post 'Voi dite sempre la verità, lasciamo agli altri le balle però smascheriamole perché ne stanno raccontando una marea. Stanno dipingendo Milano ... Non sono necessari i paragoni con la città di Gotham ...

DALLA SIRIA/ "Fame, Isis, Covid e sanzioni: senza pace il paese sprofonda" ...elezioni dal punto di vista occidentale non sono legali ma dal punto di vista interno e di altri ... Si parla di miliardi di dollari necessari per la ricostruzione, ma credo sia ancora presto per parlare ...

Il capo del comitato organizzatore di Tokyo non esclude l'annullamento dei Giochi. Nuoto•com A10 chiusa ad agosto, “Si rischiava un’altra Berté” Secondo l’ispettore del ministero la decisione di bloccare al traffico il tratto tra Genova Aeroporto e Pra’ verso Ponente dal 6 al 23 agosto non ...

AP Photo/Efrem Lukatsky Il libro di Eric Salerno “Orizzonti perduti, orizzonti ritrovati” (Il Saggiatore) esplora, con viaggi e reportage, i cambiamenti che colpiscono il nostro pianeta. Un resoconto storico e giornalistico ...

