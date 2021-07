Milan, i tifosi non hanno dubbi: "Altro che Donnarumma" (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'intervista di Tonali Il centrocampista ex Brescia si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha rivelato di aver avuto offerte economicamente più vantaggiose ma ha ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'intervista di Tonali Il centrocampista ex Brescia si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha rivelato di aver avuto offerte economicamente più vantaggiose ma ha ...

Advertising

_OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - giekkk : @FeliceRaimondo Unico di talento puro in rosa. Ci stiamo davvero rinforzando… magari prendono un altro francese sco… - vikonbass : @FBiasin Ho appena scaricato l’app. È molto interattiva e coinvolgere e ci sono quasi tutte le società di calcio pi… - enrick81 : @AgoCannella @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @CIAfra73 @OltreTv @Federic01996 @MiChiamoFranco… - Wes10Sneijder1 : Sono vicino ai tifosi della #juve in questo momento doloroso, l'addio del capitano #Calvarese non ci voleva #totti… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tifosi Milan, i tifosi non hanno dubbi: "Altro che Donnarumma" Sandro Tonali vuole conquistare i cuori dei tifosi del Milan . E prima di riuscirci con le imprese sul terreno di gioco sembra farlo con le parole fuori dal campo. Il centrocampista, riscattato dal club rossonero dopo una stagione in prestito, ...

Inter tra calcio e blockchain: ecco il nuovo sponsor sulla maglia E i Fan Token sono proprio gli strumenti che consentono ai tifosi che aderiscono di accedere a ... Milan e Roma - ma in realtà ha già generato un giro d'affari di 150 milioni di dollari in questa prima ...

Milan, i tifosi non hanno dubbi: “Altro che Donnarumma” Virgilio Sport La seconda maglia del Milan (dorata) Il Milan ha svelato la sua seconda maglia. Il kit away, griffato Puma, "celebra l'operato dell’ente benefico di Ac Milan attraverso la scritta "Fondazione Milan" stampata sotto il colletto sul retro d ...

Milan, i tifosi non hanno dubbi: “Altro che Donnarumma” I fan rossoneri apprezzano le parole di Sandro Tonali che ha rivelato di aver rinunciato a un compenso più alto per rimanere a Milano ...

Sandro Tonali vuole conquistare i cuori deidel. E prima di riuscirci con le imprese sul terreno di gioco sembra farlo con le parole fuori dal campo. Il centrocampista, riscattato dal club rossonero dopo una stagione in prestito, ...E i Fan Token sono proprio gli strumenti che consentono aiche aderiscono di accedere a ...e Roma - ma in realtà ha già generato un giro d'affari di 150 milioni di dollari in questa prima ...Il Milan ha svelato la sua seconda maglia. Il kit away, griffato Puma, "celebra l'operato dell’ente benefico di Ac Milan attraverso la scritta "Fondazione Milan" stampata sotto il colletto sul retro d ...I fan rossoneri apprezzano le parole di Sandro Tonali che ha rivelato di aver rinunciato a un compenso più alto per rimanere a Milano ...