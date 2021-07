Migranti: Oim, oltre 500 riportati in Libia, 20 annegano (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Più di 500 Migranti sono stati intercettati nelle ultime 24 ore e riportati in Libia"; solo oggi sono stati "più di 230" ma "circa 20 sono annegati": lo ha scritto su Twitter una portavoce dell'Oim, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Più di 500sono stati intercettati nelle ultime 24 ore ein"; solo oggi sono stati "più di 230" ma "circa 20 sono annegati": lo ha scritto su Twitter una portavoce dell'Oim, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato nel 2021. Rapporto… - LaStampa : Migranti, la denuncia di Oim: “20 morti e 500 riportati in Libia” - giornaleradiofm : Approfondimenti: Migranti: Oim, oltre 500 riportati in Libia, 20 annegano: (ANSA) - IL CAIRO, 21 LUG - 'Più di 500… - messveneto : Migranti, la denuncia di Oim: “20 morti e 500 riportati in Libia”: Nessun cenno alle persone morte in mare delle qu… - ANSA_med : Migranti: Oim, oltre 500 riportati in Libia, 20 annegano. Gli altri 'detenuti, la condotta di Tripoli porta a quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Oim Migranti: Oim, oltre 500 riportati in Libia, 20 annegano ... lo ha scritto su Twitter una portavoce dell'Oim, l'Organizzazione mondiale per le migrazioni con sede a Ginevra, Safa Msehli. Gli oltre 500 migranti "sono stati tutti detenuti", aggiunge la ...

Cnf e Oim insieme per promuovere il rispetto dei diritti dei migranti Diritti dei migranti, il patto tra Cnf e Oim Cnf e Oim, gli obiettivi dell''accordo Protocollo, gli strumenti a disposizione Diritti dei migranti, il patto tra Cnf e Oim [ Torna su ] Maggiore tutela e promozione ...

Migranti: Oim, oltre 500 riportati in Libia, 20 annegano - Ultima Ora Agenzia ANSA Intercettati 500 migranti, 20 vittime. Parte di loro detenuti È questo il bilancio dell’attività delle guardie costiere nordafricane. La tratta migratoria del Mediterraneo continua a mietere vittime e destare ...

Migranti: Oim, oltre 500 riportati in Libia, 20 annegano "Più di 500 migranti sono stati intercettati nelle ultime 24 ore e riportati in Libia"; solo oggi sono stati "più di 230" ma "circa 20 sono annegati": lo ha scritto su Twitter una portavoce dell'Oim, ...

... lo ha scritto su Twitter una portavoce dell', l'Organizzazione mondiale per le migrazioni con sede a Ginevra, Safa Msehli. Gli oltre 500"sono stati tutti detenuti", aggiunge la ...Diritti dei, il patto tra Cnf eCnf e, gli obiettivi dell''accordo Protocollo, gli strumenti a disposizione Diritti dei, il patto tra Cnf e[ Torna su ] Maggiore tutela e promozione ...È questo il bilancio dell’attività delle guardie costiere nordafricane. La tratta migratoria del Mediterraneo continua a mietere vittime e destare ..."Più di 500 migranti sono stati intercettati nelle ultime 24 ore e riportati in Libia"; solo oggi sono stati "più di 230" ma "circa 20 sono annegati": lo ha scritto su Twitter una portavoce dell'Oim, ...