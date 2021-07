L’Inter non parte per la tournée negli Stati Uniti. Niente “Florida Cup” (Di mercoledì 21 luglio 2021) L‘Inter ha deciso di non partire per la tournée negli Stati Uniti per tutelare la salute di tutto il gruppo squadra dopo che il Covid sta nuovamente facendo paura negli Stati Uniti e non solo. Anche l’Arsenal, una delle avversarie dei nerazzurri è stata bloccata a Londra visto un focolaio Covid scoppiato nel gruppo squadra dei Gunners. Questa notizia stravolge il programma delle prossime settimane dei nerazzurri, che sarebbero dovuti partire nelle prossime ore per la Florida, dove la formazione di Simone Inzaghi sarebbe rimasta dal 22 al 29 luglio. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) L‘Inter ha deciso di non partire per laper tutelare la salute di tutto il gruppo squadra dopo che il Covid sta nuovamente facendo paurae non solo. Anche l’Arsenal, una delle avversarie dei nerazzurri è stata bloccata a Londra visto un focolaio Covid scoppiato nel gruppo squadra dei Gunners. Questa notizia stravolge il programma delle prossime settimane dei nerazzurri, che sarebbero dovuti partire nelle prossime ore per la, dove la formazione di Simone Inzaghi sarebbe rimasta dal 22 al 29 luglio. Foto: ...

