Lazio, parla l’agente di Hysaj: “E’ un ragazzo che gioca a calcio, cosa volete ne sappia di Bella Ciao” (Di mercoledì 21 luglio 2021) In casa Napoli è ancora polemica per il caso Elseid Hysaj. “Ma che volete che ne sappia del valore politico o patriottico di Bella Ciao” ha detto l’agente e amico del difensore della Lazio Mario Giuffredi a Il Mattino. “È un ragazzo albanese che pensa solo al calcio, che ha sofferto tanto per arrivare dove è arrivato – continua il procuratore – . Non ha pensato al significato di quel ritornello, al fatto che sia l’inno partigiano della seconda guerra mondiale. Gli piaceva e l’ha cantata. È pure lui adesso scombussolato da tutto quello che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) In casa Napoli è ancora polemica per il caso Elseid. “Ma cheche nedel valore politico o patriottico di” ha dettoe amico del difensore dellaMario Giuffredi a Il Mattino. “È unalbanese che pensa solo al, che ha sofferto tanto per arrivare dove è arrivato – continua il procuratore – . Non ha pensato al significato di quel ritornello, al fatto che sia l’inno partigiano della seconda guerra mondiale. Gli piaceva e l’ha cantata. È pure lui adesso scombussolato da tutto quello che ...

