Lazio | Andreas Pereira | “Tornerei a Roma | ma con più spazio”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha avuto poco tempo per mettersi in mostra. Il brasiliano, arrivato allala scorsa stagione, ha giocato poco. Ma nonostante questo vorrebbe tornare alla. Lo ha rivelato i un’intervista a Gianlucadimazrio.com: “Mi sono trovato benissimo a, potrebbe essere la mia casa definitiva. Sono sicuro che, se mi venisse concesso più, potrei fare meglio di quanto ho fatto. Anche i tifosi la pensano così, me lo hanno scritto sui social”. Durante la sua avventura in biancoceleste il brasiliano ha dato il massimo nel tempo che gli è stato concesso: “Quando ero alla ...

Pereira lancia l'appello alla"ha la priorità nel mio cuore, ho sempre dato il massimo. Vorrei tornare"Pereira sogna la. Il prestito è finito ed ha fatto ritorno a Manchester, ma la sua speranza è quella di mettersi in mostra con la maglia biancoceleste, magari giocando di più e non solo ...Adrien Silva Portogallo Sampdoria 1 0 Kevin Agudelo Colombia Spezia 1 0Pereira Brasile1 0 Cristian Ansaldi Argentina Torino 1 1 Arthur Brasile Juventus 1 0 Tommaso Augello Italia ...Ha avuto poco tempo per mettersi in mostra Andreas Pereira. Il brasiliano, arrivato alla Lazio la scorsa stagione, ha giocato poco. Ma nonostante questo vorrebbe tornare alla Lazio. Lo ha rivelato i u ...Solo una stagione in biancoceleste ma la voglia di tornare a Roma è rimasta esattamente la stessa. Andreas Pereira è rimasto rapito dai tifosi, dalla città, dalla Lazio.