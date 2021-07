La valutazione per titoli non esclude il merito. Lettera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Inviata da Maria Gregori - Ho 40 anni, laurea in Biotecnologie industriali con 110 e lode, dottorato in chimica (ottenuto dopo concorso scritto + orale), 10 anni di ricerca in cui ho vinto assegni di ricerca dall'Università (tutti con concorso), ho diretto progetti di ricerca (vincendo bandi di importanti enti come il centro europeo di nanomedicina), vinto premi, partecipato a importanti progetti internazionali, sono autore di una trentina di articoli scientifici su riviste internazionali, ho insegnato in università e conseguito l'abilitazione di seconda fascia in Biochimica (sì, potrei essere professore in Università). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) Inviata da Maria Gregori - Ho 40 anni, laurea in Biotecnologie industriali con 110 e lode, dottorato in chimica (ottenuto dopo concorso scritto + orale), 10 anni di ricerca in cui ho vinto assegni di ricerca dall'Università (tutti con concorso), ho diretto progetti di ricerca (vincendo bandi di importanti enti come il centro europeo di nanomedicina), vinto premi, partecipato a importanti progetti internazionali, sono autore di una trentina di articoli scientifici su riviste internazionali, ho insegnato in università e conseguito l'abilitazione di seconda fascia in Biochimica (sì, potrei essere professore in Università). L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Per cui POLITICAMENTE la nostra valutazione è che sulla base dei dati disponibili sotto i 40 anni il rapporto risch… - DPCgov : ????L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischi… - MedicalFactsIT : Ema: avviata valutazione d’estensione d’uso per il Kineret per trattare la malattia da Covid-19 #MedicalFacts… - casto_lorenzo : @GuidoCarrubba @elevisconti @CarloCalenda Sono irrilevanti per decisione del Governo, che ha escluso i contagi come… - canaleenergia : #decarbonizzazione #Sardegna: lo studio 'Una valutazione socio-economica dello scenario rinnovabili per la Sardegna… -