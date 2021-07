(Di mercoledì 21 luglio 2021) Unsi è verificato questa mattina a Monreale, lungo la Palermo-Sciacca. Lo schianto è avvenuto nei pressi del bivio di. Si tratta di un tamponamento in cui sarebbero. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e iambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti. A presidiare la zona dell’anche i Carabinieri di Monreale. (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Grave incidente a Giacalone, diverse auto coinvolte - BabboleoNews : Grave incidente ieri notte a #Vallecrosia, nell'imperiese, dove un'auto è andata a sbattere contro un muro. A bordo… - ada_fazio : RT @MakerFaireRome: Recuperare la parola grazie all'#elettronica: questa la storia di un giovane paziente rimasto paralizzato dopo un grave… - MilanoInForma : Incidente a Milano, grave motociclista 30enne - C14Valentina : @Baruch82255497 @AntonioDestino4 @Stefano3145 @repubblica @EnricoLetta Eppure mi sembra che chi va girando per stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente

La Stampa

Vincenza, 63 anni, uccisa dal marito geloso davanti ai figli nel Napoletano:il presunto ... Elba, fingedomestico e uccide la moglie: 'Presa a bastonate'. Risolto il giallo di ...Attimi di paura la scorsa notte a Lentate sul Seveso per unverificatosi tra un'automobile e una moto. Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 23.28, in via Alfieri. Sul posto sono intervenute due ambulanze e una automedica della Croce ...Un grave incidente si è verificato questa mattina nella Palermo Sciacca nei pressi del bivio di Giacalone. Nel tamponamento sarebbero coinvolte diverse auto. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e [ ...Incidente, nella notte tra martedì 20 e mercoledì ... Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto, anche in questo caso, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del ...