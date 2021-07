Gp Silverstone: Mazepin soddisfatto della sua gara (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Gp di Silverstone ha visto Mazepin battere Schumacher per la seconda volta in stagione. Il russo ha concluso in 17a posizione davanti al suo compagno di scuderia (18°). Honda dovrà controllare il motore di Verstappen Gp Silverstone: Mazepin ha disputato la miglior gara della stagione? In quel di Silverstone, Nikita Mazepin ha probabilmente disputato la sua miglior gara della stagione. Il pilota russo, ha battuto per la seconda volta il suo compagno di scuderia Mick Schumacher. Era già accaduto in occasione del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Gp diha vistobattere Schumacher per la seconda volta in stagione. Il russo ha concluso in 17a posizione davanti al suo compagno di scuderia (18°). Honda dovrà controllare il motore di Verstappen Gpha disputato la migliorstagione? In quel di, Nikitaha probabilmente disputato la sua migliorstagione. Il pilota russo, ha battuto per la seconda volta il suo compagno di scuderia Mick Schumacher. Era già accaduto in occasione del ...

