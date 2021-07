Gasdotto Nord Stream 2, Stati Uniti e Germania annunciano l'accordo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli Stati Uniti e la Germania hanno annunciato con una dichiarazione congiunta l'accordo per il completamente del Gasdotto russo Nord Stream 2. La Germania si impegna ad agire se la Russia userà il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Glie lahanno annunciato con una dichiarazione congiunta l'per il completamente delrusso2. Lasi impegna ad agire se la Russia userà il ...

Advertising

sole24ore : Usa-Germania, è accordo per il via libera al gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia - sole24ore : Usa-Germania, è accordo per il via libera al gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia - andra_andra2021 : RT @sole24ore: Usa-Germania, è accordo per il via libera al gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia - cpaulesu : RT @sole24ore: Usa-Germania, è accordo per il via libera al gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia - libellula58 : RT @sole24ore: Usa-Germania, è accordo per il via libera al gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia -