Follia in Libertadores! maxi-rissa a Belo Horizonte: fermati 8 membri del Boca (Di mercoledì 21 luglio 2021) Notte da incubo per il Boca Juniors eliminato dagli ottavi di finale di Copa Libertadores. Gli xeneizes perdono ai calci di rigore contro l'Atlético Mineiro, dopo che andata e ritorno erano terminate sullo 0-0. Finisce 3-1 per i brasiliani dal dischetto, col Boca a fallire 3 rigori su 4. L'episodio folle avviene subito dopo la partita, con i giocatori argentini che prima si sono scontrati con i membri della sicurezza dell'Atlètico e poi negli spogliatoi hanno dato vita a una vera e propria rissa che ha portato all'intervento della Polizia Militare. Nel tentativo di ripristinare l'ordine ha usato lo spray al peperoncino, ...

