Covid, anestesisti: "Siamo vicini alla quarta ondata, ma sarà diversa" (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Ci troviamo anche in Italia di fronte al piede iniziale di una quarta ondata di Covid-19, ma questa volta sarà diversa”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), commentando l’aumento dei contagi registrato nel nostro Paese negli ultimi giorni. “Oggi in terapia intensiva c’è un drastico calo delle fasce d’età più anziani, grazie ai vaccini - sottolinea il medico - Infatti oltre l?85% di chi sviluppa una malattia grave e rischia di andare in rianimazione è non vaccinato o ha fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Ci troviamo anche in Italia di fronte al piede iniziale di unadi-19, ma questa volta”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazionerianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), commentando l’aumento dei contagi registrato nel nostro Paese negli ultimi giorni. “Oggi in terapia intensiva c’è un drastico calo delle fasce d’età più anziani, grazie ai vaccini - sottolinea il medico - Infatti oltre l?85% di chi sviluppa una malattia grave e rischia di andare in rianimazione è non vaccinato o ha fatto ...

