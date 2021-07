Choc a Roma, “basta mi butto”: 25enne tenta il suicidio dal ponte. Salvato appena in tempo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Paura nella notte di oggi, quando intorno alle 2:15, un ragazzo di 25 anni, aveva deciso di farla finita, lanciandosi da un ponte. Il ragazzo aveva già scavalcato il parapetto di ponte Tazio. Provvidenziale l’intervento della pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale. Il tentato suicidio Sono stati gli agenti del III Gruppo Nomentano dei caschi bianchi a notare il giovane che aveva scavalcato il parapetto del ponte Tazio, nel quartiere Monte Sacro, con il chiaro intento di volersi lanciare nel vuoto. Prontamente intervenuti per far desistere dall’intenzione il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Paura nella notte di oggi, quando intorno alle 2:15, un ragazzo di 25 anni, aveva deciso di farla finita, lanciandosi da un. Il ragazzo aveva già scavalcato il parapetto diTazio. Provvidenziale l’intervento della pattuglia della Polizia Locale diCapitale. IltoSono stati gli agenti del III Gruppo Nomentano dei caschi bianchi a notare il giovane che aveva scavalcato il parapetto delTazio, nel quartiere Monte Sacro, con il chiaro intento di volersi lanciare nel vuoto. Prontamente intervenuti per far desistere dall’intenzione il ...

