Cagliari, Pavoletti: «Ho pensato di andar via. Semplici è un burberone» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Leonardo Pavoletti parla della passata stagione e fissa gli obiettivi per quella che si appresta ad iniziare: le sue dichiarazioni Leonardo Pavoletti è intervenuto dal ritiro del Cagliari in conferenza stampa. DENTRO IL PROGETTO – «Mi sento più dentro sicuramente rispetto all’inizio dell’anno scorso. Per tanti ero un incognita dopo l’infortunio e non sapevano come avrei reagito aa questo colpo. Sono stato bravo e lucido ad aspettare la mia opportunità I tre momenti più belli nelle 100 presenze? Il gol di Firenze del primo anno, il secondo anno la nascita di mio figlio e infine l’ultimo gol a Benevento». andarE VIA – «A ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Leonardoparla della passata stagione e fissa gli obiettivi per quella che si appresta ad iniziare: le sue dichiarazioni Leonardoè intervenuto dal ritiro delin conferenza stampa. DENTRO IL PROGETTO – «Mi sento più dentro sicuramente rispetto all’inizio dell’anno scorso. Per tanti ero un incognita dopo l’infortunio e non sapevano come avrei reagito aa questo colpo. Sono stato bravo e lucido ad aspettare la mia opportunità I tre momenti più belli nelle 100 presenze? Il gol di Firenze del primo anno, il secondo anno la nascita di mio figlio e infine l’ultimo gol a Benevento».E VIA – «A ...

Advertising

sportal_it : Cagliari, Pavoletti: 'A gennaio volevo andare via' - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Leonardo #Pavoletti parla tra passato e futuro in rossoblù: rivivi la conferenza stampa integrale - Calcio_Casteddu : #Pavoletti: 'Pensai a trasferirmi. Voglio essere utile' #Cagliari #CagliariCalcio #CalcioCasteddu #Peio - CentotrentunoC : #Pejo 2021 ?? | Conferenza stampa per il bomber livornese Leonardo #Pavoletti dal ritiro in #Trentino del #Cagliari… - Daniele20052013 : Cagliari, l’infortunio di Pavoletti potrebbe decidere il futuro di Simeone -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Pavoletti Inter, Nandez per Inzaghi. La mediana rimpolpata dalla garra charrua Adesso toccherà a Dalbert scorrazzare sulla fascia sinistra e servire cross al bacio a Pavoletti . ... L' Inter è disposta a soddisfare le richieste del Cagliari a patto che si parli anche di Nandez . ...

Cagliari, Pavoletti: "Lo scorso anno abbiamo fatto schifo. Adesso..." Leonardo Pavoletti, centravanti della formazione rossoblù, ha parlato direttamente dal ritiro della passata stagione La stagione che si è appena conclusa ha visto il Cagliari centrare la salvezza nelle battute ...

Cagliari, l'infortunio di Pavoletti potrebbe decidere il futuro di Simeone Cagliari News 24 Cagliari, Pavoletti: "A gennaio volevo andare via" Intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Pavoletti è tornato a parlare delle difficoltà accusate nella scorsa stagione: "A gennaio scorso è stata davvero dura, perché stavo bene ma stavo in panchina ...

Pavoletti: “Pensai a trasferirmi. Voglio essere utile” L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato ai media in conferenza stampa, dopo la seduta mattutina d’allenamento “In questo momento mi sento sicuramente più coinvolto nel progetto di quan ...

Adesso toccherà a Dalbert scorrazzare sulla fascia sinistra e servire cross al bacio a. ... L' Inter è disposta a soddisfare le richieste dela patto che si parli anche di Nandez . ...Leonardo, centravanti della formazione rossoblù, ha parlato direttamente dal ritiro della passata stagione La stagione che si è appena conclusa ha visto ilcentrare la salvezza nelle battute ...Intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Pavoletti è tornato a parlare delle difficoltà accusate nella scorsa stagione: "A gennaio scorso è stata davvero dura, perché stavo bene ma stavo in panchina ...L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato ai media in conferenza stampa, dopo la seduta mattutina d’allenamento “In questo momento mi sento sicuramente più coinvolto nel progetto di quan ...